Accoltella per strada un ragazzo di 15 anni: morto sul colpo

Un ragazzo di soli 15 anni è stato accoltellato per strada lo scorso venerdì. A seguire i dettagli relativi alla tragedia.

Un’altra notizia dall’estero relativa a un omicidio, la cui vittima è morta per accoltellamento. Questa volta è successo a adolescente di appena 15 anni, il quale è stato violentemente aggredito e pugnalato per strada. Il tragico evento è successo lo scorso venerdì, 11 dicembre in Woodman Street, Newham, Londra. L’omicidio è avvenuto nel distretto londinese intorno alle ore 18.50 del pomeriggio. Le indagini investigative sono ancora aperte e non sono stati effettuati arresti: gli agenti della polizia non sono ancora riusciti a risalire all’identità dell’assassino. Le forze dell’ordine locali sono state immediatamente allertate e hanno ritrovato la vittima in un lago di sangue. Il corpo martoriato era lacerato da tagli fatali. Gli ispettori hanno inviato sul posto un équipe medica per soccorrere il ferito e sanare le profonde lacerazioni.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, la vittima è morta sul colpo

.

Nonostante le manovre dei paramedici del London Ambulance Service, ogni sforzo è stato vano: il giovane è morto sul colpo. Gli ufficiali hanno riferito ai media locali che si sono mobilitati per intensificare le pattuglie nell’area del delitto per rassicurare i residenti: “bisogna agire prima che questi brutali crimini siano all’ordine del giorno.” Un residente della zona conosceva la vittima: “era veramente un bravo ragazzo: sorrideva sempre.” Anche Lawrence Adu conosceva il giovane “da una vita” ed è profondamente addolorato per ciò che è successo. L’uomo confessa: “Sono appena tornato a casa e sono ancora scioccato.” In seguito all’omicidio, è stata messa in atto la Sezione 60, vale a dire l’opera di perquisizione dell’area da parte delle forze dell’ordine al fine di risalire al responsabile del reato.

L’autorizzazione delle indagini è rimasta in vigore fino alle ore 7.00 del 12 dicembre.

Fonte Mirror