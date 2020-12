Beatrice Valli e la tradizione di famiglia: la FOTO tenera che riempie il cuore

Beatrice Valli ha pubblicato una foto su Instagram per il giorno di Santa Lucia in cui è insieme alla sua bellissima bambina

Beatrice Valli ha condiviso un tenero scatto sui social nel giorno di Santa Lucia, festa che le ricorda la tradizione di famiglia nella sua Reggio Emilia quando era insieme alle sue sorelle. Adesso Beatrice ha pubblicato una foto in cui è con sua figlia Bianca, che guarda l’obiettivo e fa le linguacce probabilmente a suo padre. La mamma la tiene stretta ed entrambe sono vestite alla stessa maniera natalizia, di bianco con dei simpaticissimi calzettoni rossi con ricami che richiamano l’atmosfera delle feste. Il sorriso di Beatrice è raggiante mentre stringe la sua piccola, così come farebbe ogni amorevole mamma. Nelle stories di Instagram la modella ha fatto vedere come insieme ai suoi figli ha preparato i biscotti per Santa Lucia, come la tradizione emiliana vuole. Anche a Milano quindi Beatrice Valli non rinuncia alle usanze familiari.

Beatrice Valli: la vita privata della modella e influencer