Diletta Leotta, baciata dal vento e dal sole è una “ricarica” per gli occhi – FOTO

Diletta Leotta ha condiviso uno scatto dopo aver commentato dalla “Sardegna Arena” il match tra Inter e Cagliari che si è giocato all’ora di pranzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta ha fatto giusto in tempo a pubblicare uno scatto su Instagram prima di ripartire per Milano. La giornalista di Dazn è seduta su un pontile che dà sul mare della Sardegna, precisamente di Cagliari, dove si è giocato il lunch match dell’undicesima giornata di serie A. Il risultato della Sardegna Arena è stato favorevole all’Inter che si imposta sui sardi per 3-1. Ma sicuramente l’inviata della piattaforma di video streaming ha reso meno amara questa sconfitta ai tifosi rosso blu e non solo a loro. Diletta infatti sfidando il forte vento dell’isola ha indossato per commentare l’evento sportivo una mise decisamente estiva: pantaloncini e canotta bianche con trasparenze che hanno mandato in visibilio i suoi innumerevoli e affezionatissimi fan e follower su Instagram. Ma la Leotta è stata anche criticata per un atteggiamento poco consono di questi tempi. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, la posa sensuale solo con gli slip: incantevole FOTO

Le critiche dei fan a Diletta Leotta