Ginevra Pisani, la FOTO della “professoressa” con la persona più importante

La nuova professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani ha condiviso nella sua pagina Instagram una foto con una persona speciale, sono bellissime

Ginevra Pisani è un volto noto del piccolo schermo perché ha partecipato come corteggiatrice a “Uomini e Donne” ma è anche modella e nota influencer. Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto l’imprenditore Claudio D’Angelo con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore finita però nel 2019.

La 22enne napoletana ha intrecciato la relazione con Claudio nel 2017, e nonostante la differenza d’età di 13 anni tra i due, hanno trascorso meravigliosi momenti insieme. Al momento non è certo se Ginevra sia single ma non tarderà molto ad arrivare qualcun altro a far breccia nel suo cuore vista la bellezza stravolgente, e la simpatia, della ragazza.

Nella sua carriera anche un piccolo ruolo nel film “Loro 2” di Paolo Sorrentino. Da poche settimane inoltre è anche “professoressa” al programma di Rai Uno L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Lei e la trevigiana di origini francesi Sara Arfaoui sono le new entry del programma che tiene compagnia ogni sera a milioni di italiani.

Ginevra Pisani, la foto con la sorella è un incanto

Dopo la partecipazione a “Uomini e Donne” per Ginevra si sono aperte le porte per molte collaborazioni importanti con brand di alto respiro nazionale del settore moda, vista la sua attività come modella. Nell’ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram la troviamo abbracciata con la sorella Lucia, un gesto semplice e naturale ma carico di affetto e complicità.

“È mia sorella, la mia migliore amica, la parte migliore di me 👩🏻‍🤝‍👩🏼 Un legame speciale merita un regalo speciale, come il bracciale personalizzato targato @2jewelsofficial della nuova collezione Play Together 😍 Trovate lo swipe up nelle stories se anche voi volete fare un regalo alle persone che amate ❤️”.

Si tratta di una sponsorizzata ma il gesto è autentico, le troviamo avvinghiate mentre si scambiano sguardi d’intesa, sono struccate entrambe, i capelli un po’ arruffati ma basta questo per dare calore alla foto. Le due ragazze sono identiche, stessi occhi e stessa espressività che cattura e regala un sorriso.