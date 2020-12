Noemi a letto senza veli: la cantante mai vista così – FOTO

L’ultimo scatto Instagram di Noemi ha letteralmente spiazzato tutti: la cantante si fotografa distesa nel letto e senza veli. Mai vista così!

La domenica di Noemi è a dir poco bollente. La bellissima cantante, attraverso l’ultimo post di Instagram, ha regalato ai fan uno scatto davvero sensazionale. Noemi si è infatti mostrata in una veste completamente diversa dal solito, che gli utenti hanno avuto modo di apprezzare solo in rarissime occasioni. “Ditemi che non sono l’unica ad alzarmi così tardi di domenica!“, scrive la cantautrice nella didascalia. La foto è un concentrato di bellezza e sensualità: con i capelli spettinati e gli occhi ancora provati dal sonno, Noemi si mostra distesa nel suo letto, e senza veli.

I commenti di apprezzamento non tardano ad arrivare: “Bellissima“, “Buona domenica!“, si legge sotto al post.

