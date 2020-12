Rita Rusic: l’attacco a Cecchi Gori, “mi ha tolto la dignità”

Ospite a Verissimo Rita Rusic racconta dell’aggressività del produttore ed ex coniuge, Cecchi Gori, che le avrebbe rovinato la vita.

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha ospitato nella puntata di ieri la produttrice naturalizzata italiana, Rita Rusic. Dopo la maestosa entrata in trasmissione, Rita ha deciso di raccontare quello che sta accadendo nella sua vita privata. Al centro del discorso vi è il rapporto pieno di difficoltà con il suo ex coniuge Vittorio Cecchi Gori. Le parole della produttrice nei suoi riguardi divengono sempre più aspre, fino al punto in cui confessa esausta “mi ha tolto la dignità”.

Rita Rusic: i macigni del passato e la “voglia di leggerezza”

In seguito ad una lite, lei e Vittorio non si rivolgerebbero la parola dall’inizio della scorsa estate. I due si sono conosciuti quando lei era ancora una ragazza e si sono separati da oltre una ventina d’anni. Eppure, sembrerebbe che Rita prima di adesso non avesse mai approfondito nel dettaglio la realtà della situazione e soprattutto della vera natura di Vittorio. Fin dall’inizio della loro relazione Rita era convita dell’amore che Vittorio provasse nei suoi confronti, eppure c’era qualcosa che non la convinceva fino in fondo.

E soltanto quando lei iniziò a riscuotere un certo successo, allora scattò il decisivo campanello d’allarme. Come se ci fosse una competizione tra i due. Adesso era il suo nome ad emergere sulle testate, e forse questo provocava del risentimento in lui. Nel corso dell’intervista ha poi parlato di Vittorio come “un uomo aggressivo“, dal quale voleva separarsi molto prima del tempo, e che era vittima dei suoi vizi e delle sue convinzioni. Dopo anni di lotte infine Rita ha riavuto la libertà, ma pagandola a caro prezzo.

Infatti, dopo la separazione Vittorio tentò addirittura di togliere i diritti di produzione alla sua ex compagna. Allontanando da lui anche i loro figli, che hanno enormemente sofferto per questa situazione. Adesso, però, dopo essersi liberata di questo peso riguardante il suo travagliato rapporto amoroso, Rita ha soltanto voglia di mettersi in mostra e di lasciarsi il passato alle spalle.