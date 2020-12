Al bano shock, rivela che sta aspettando la data di morte

Al bano ha fatto delle rivelazioni shock in un’intervista spiazzando tutti quanti e lasciando un senso di inquietudine

Nel corso di un’intervista, Al bano ha parlato della sua esperienza come giudice a The Voice e del rapporto con la figlia Jasmine che lavora al suo fianco. Tuttavia ha anche fatto una rivelazione che ha lasciato senza parole tutti. Alla domanda che riguardava il Covid e le sue intenzioni al riguardo, il cantante ha dato una risposta inaspettata. Sostiene di aver fatto scavare una fossa di tre metri.

Al bano esasperato dalla pandemia, dichiara di aspettarne la morte

Al bano parla del covid in termini molto chiari e bruschi, dichiara di aver fatto scavare una fossa di tre metri e aver comprato una bara con scritto Corona virus. Attende dunque solo la data di morte per poter seppellire questo virus che ha rubato un’anno della nostre vite e ha ucciso migliaia di persone in tutto il mondo. Insiste e dice che che scriverà anche un annuncio che recita queste parole: “Qui giace colui che ha fatto danni a tutto il mondo”.

Queste parole fanno trasparire un senso di odio profondo nei confronti del virus e voglia che finisca il prima possibile. Il cantante è anche dispiaciuto che sua figlia Jasmine, essendosi iscritta da poco allo Iulm di Milano non possa frequentare in presenza le lezioni proprio a causa del virus. Ci tiene particolarmente che la figlia frequenti l’università. Infatti quando gli chiedono se la partecipazione a The Voice della figlia è l’inizio di una carriera nel mondo dello spettacolo, lui risponde che è presto e che deve frequentare l’università.

Purtroppo al momento Jasmine come milioni di altri studenti, deve frequentare online le lezioni dei corsi. Finirà questo momento e si tornerà a sostenere le lezioni fisicamente, Al bano ne è certo e infatti ha già preparato il funerale del coronavirus.