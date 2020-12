Stufa a gas difettosa, coppia trovata morta in casa per esalazioni di monossido

Tragica morte per una coppia di Arsiè deceduta sabato notte per l’esalazione di monossido di carbonio da una stufa posta nella loro abitazione

Una coppia è stata trovata morta ieri in tarda mattinata per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionato da una stufetta a gas difettosa presente in casa. La tragedia si è consumata ad Arsiè, nel bellunese, dove in questi giorni la neve è scesa copiosa e i termosifoni non sono sufficienti per scaldare le abitazioni delle persone che ricorrono anche ad altri mezzi per scaldarsi.

Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin, sono morti nel sonno nella notte fra sabato e domenica, i vicini allarmati dopo diverse telefonate senza risposta hanno avvisato i Carabinieri che li hanno trovati morti in casa. Responsabile il monossido fuoriuscito dalla stufa a causa di un difetto dell’apparecchio, nell’abitazione era satura ancora l’aria al momento del rinvenimento.

Secondo le prime ricostruzioni riferite da Il Gazzettino, Adriano Faoro risedeva ad Arsiè insieme ai due figli, Alessio e Manolo. Avrebbe chiesto a Sabrina che frequentava da poco di trascorrere con lui la notte di sabato nell’appartamento che lui stava ristrutturando in via San Sebastiano. Per ripararsi dal grande freddo era stata installata anche una piccola stufa a gas per riscaldare l’ambiente.

La coppia è morta nel sonno, l’allarme lanciato dagli amici

Durante la notte il suo malfunzionamento potrebbe aver sprigionato il monossido di carbonio, gas inodore che può essere letale, prima causando stordimento e poi portare alla morte come in questo caso. Forse i due dormivano e non si sono accorti di ciò che stava succedendo.

Poco prima di mezzogiorno di ieri è scattato l’allarme da parte di alcuni amici della coppia che non sentendoli hanno avvisato le autorità. Sul posto sono giunti in poco tempo i Carabinieri della stazione di Arsiè e successivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Feltre seguiti dall’ambulanza del 118 inviata dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.

È stato necessario rompere il vetro della porta per entrare nella casa perché la porta era chiusa dall’interno. Le salme sono state messe a disposizione dei familiari per organizzare i funerali, le indagini però sono in corso per escludere ogni altra ulteriore possibilità.