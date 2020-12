Fabrizio Corona e il grido di aiuto forte e inaspettato

Fabrizio Corona ha bisogno di qualcosa nella sua vita, il suo grido d’aiuto arriva forte e chiaro

LEGGI ANCHE>>>Al bano shock, rivela che sta aspettando la data di morte

Corona si mostra diverso dal solito, ha bisogno di qualcosa che nella sua vita manca da troppo tempo. Se in questo ultimo periodo abbiamo visto il re dei paparazzi tosto e ribelle come sempre, intento ad andare per la sua strada e dichiarando che non ha bisogno di nessuna donna al suo fianco, qualcosa è cambiato. In una stories Instagram recente, Corona condivide una foto di una coppetta di gelato e scrive “Help, ho bisogno d’amore”. Ha dunque ammesso che una vita da soli non è il massimo che ci sia e l’amore è ciò che riempie la vita.

Fabrizio Corona, il lavoro va avanti ma la vita privata è piatta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gabriella Carlucci, Mara Venier: ” Viaggiavamo molto insieme di notte”

Per Corona il lavoro sta procedendo in un’ottima direzione. Si è tenuta l’apertura del suo nuovo negozio a Torino del suo marchio Adalet, linea di abbigliamento e accessori. Una volta annunciato l’evento, le strade si sono riempite di fan che aspettavano con ansia di vedere il loro idolo. Tuttavia sono rimasti delusi nello scoprire che Corona non si è presentato perché è agli arresti domiciliari. Al suo posto però si sarebbe presentato un sosia incappucciato e con mascherina.

A quanto pare Corona non ha potuto presenziare al suo evento perché giorni prima la polizia si era presentata nella sua abitazione per un controllo di prassi, ma lui non era in casa. La vita di Fabrizio tutto è tranne che serena, tra alti e bassi con l’ex moglie Nina Moric e tutte le questioni giudiziarie. L’uomo che uscito di prigione aveva dichiarato di non essere interessato all’amore o di non essere addirittura più in grado di provarlo dopo Belen Rodriguez, oggi si ricrede.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Fabrizio ha raggiunto finalmente la consapevolezza che condividere la vita con una persona rende più felici e appagati? Può darsi, la sua ultima storia su Instagram fa intendere proprio questo. Staremo a vedere se è così oppure era solo un momento di debolezza. In ogni caso, sicuramente non mancheranno le molte pretendenti pronte ad accaparrarsi il bello e dannato Corona.