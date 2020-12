Gabriella Carlucci, Mara Venier: ” Viaggiavamo molto insieme di notte”

A Domenica In Mara Venier ospita la sua amica Gabriella Carlucci e insieme ripercorrono alcuni momenti della loro vita

Come ogni week-end, Mara Venier ha conquistato il pubblico italiano con il suo programma Domenica In grazie ad ospiti di spicco e alle tante storie raccontate nel corso della puntata. Tra questi, abbiamo visto dopo tanto tempo Gabriella Carlucci, conduttrice televisiva. Sono passati venti anni da quanto la donna condusse l’ultimo programma Notte Mediterranea. Dopo quella esperienza, la sorella Carlucci ha deciso di buttarsi in politica diventando Deputato della Repubblica dal 2001 al 2013 oltre che Sindaco di Margherita di Savoia.

Mara Venier e Gabriella Carlucci: erano amiche?

Mara Venier e Gabriella Carlucci hanno stima reciproca e le due in passato hanno avuto un rapporto di amicizia molto stretto. Avevano molti progetti in comune, a raccontarlo è la zia Mara in diretta: Lo racconta in diretta Mara Venier: “C’è stato un momento in cui per lavoro viaggiavamo molto insieme di notte”. La Carlucci lì accanto alla padrona di casa sa cosa vuole dire la sua amica e ascolta attentamente. “Una di quelle notti ho salvato la Vita a Gabriella e anche a me stessa” ha spiegato la Venier. Le due amiche stavano per schiantarsi a velocità elevata contro un albero, alla guida c’era Gabriella che è stata presa da un colpo di sonno. Mara Venier ha urlato ed ha sterzato il volante dal posto del passeggero. In quel momento è riuscita a svegliare di colpo la Carlucci che, per fortuna, ha ripreso il controllo del mezzo facendolo adagiare di lato.

Un ricordo drammatico ma che per fortuna ha avuto un lieto fine: nessuno si è fatto male. Nonostante siano passati trenta anni le due sono ancora terrorizzate da quello che sarebbe potuto succedere.