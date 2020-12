Il cane Alan oggi spopola su TikTok ma rischiava una brutta fine

Un cane molto speciale è la star di TikTok, ha una malformazione al muso ma i suoi padroni sono innamorati di lui e ne condividono i video

Solo qualche mese fa il web si era commosso per la notizia di un’adozione in Michigan di un cagnolino da parte di un bambino che come lui aveva una malformazione al labbro. Quando i genitori hanno visto il cucciolo con il labbro leporino hanno capito all’istante che sarebbe stato il migliore amico per il loro bambino.

Bentley è nato con la palatoschisi e nonostante abbia solo due anni, ha già dovuto subire una serie di interventi per correggere il problema, che gli impedisce di mangiare e respirare correttamente.

L’adozione del piccolo animale ha portato tanta allegria in famiglia e ha dato speranza ad un altro randagio che altrimenti sarebbe stato abbandonato al canile.

Alan the Ugly Dog, la storia del cane tiktoker

Un’altra storia a lieto fine arriva dall’Inghilterra, dove Alan, un incrocio fra un saluki e un boxer di un anno, è stato adottato da una coppia di Godalming. Il cane è nato in Quatar con una grave malformazione facciale che lo costringe a tenere la mascella girata verso sinistra e i denti dell’arcata inferiore sporgenti.

Alan ha fatto fatica ad imparare a magiare e bere correttamente ma i veterinari hanno assicurato che non è necessaria un’operazione. La coppia ha deciso di sensibilizzare il tema delle adozioni anche verso animali più sfortunati, aprendo una pagina TikTok a suo nome.

Molti lo definiscono “brutto”, così Johanna e suo marito hanno deciso di cambiare io nome della pagina social. Ora si chiama “Alan the Ugly Dog”, un modo ironico per rispondere agli hater e farli tacere definitivamente.