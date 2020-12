Perché il cane gira su sé stesso prima di sdraiarsi: i motivi

Il cane ha alcune abitudini che l’uomo fa fatica a comprendere: ecco perché gira su sé stesso prima di sdraiarsi e dormire.

Il cane è uno degli animali domestici più amati dall’uomo. Secondo alcuni studi scientifici, la nostra relazione con questi canidi è molto antica. Il cane è capace di avere un legame incredibile con una persona, capendo e influenzando le azioni reciproche. Alcuni comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, tuttavia, restano strani e inspiegabili per noi. In molti si chiedono ad esempio perché il cane gira su sé stesso prima di stendersi e addormentarsi. I motivi sono davvero tantissimi e alcuni di questi vi lasceranno a bocca aperta.

Perché il cane gira su sé stesso prima di stendersi

Il cane, sia che dorma nel nostro letto, sia che dorma nella sua cuccia o su un divano, compie un gesto istintivo prima di addormentarsi: gira su sé stesso e poi si stende. I motivi sono diversi. In primis, poiché lui fa parte dei canidi simili ai lupi, potrebbe avere nella sua natura questo comportamento. I lupi, infatti, prima di addormentarsi liberano il terreno da rami, sassi, foglie secche e appiattendo il posto scelto per riposare. I nostri amici a quattro zampe, inoltre, girano su sé stessi prima di addormentarsi per controllare l’eventuale presenza di insetti. L’ultimo motivo è quello più interessante. Il cane è capace di comprendere la provenienza del vento. In estate il ‘cucciolone’ potrebbe dormire con il muso verso il vento in modo da rinfrescarsi; in inverno invece si addormenterà con le spalle verso il vento, mantenendo una temperatura più alta con il suo respiro.

Attenzione però ai suoi comportamenti. Se il nostro amicone gira su sé stesso in maniera ossessiva senza riuscire a dormire con facilità, potrebbe essere stressato.