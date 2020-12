Alessandra Amoroso delizia i fan, lingua fuori nel momento più bello – FOTO

Alessandra Amoroso non riesce a contenere la gioia: il suo ultimo scatto Instagram è un’esplosione di felicità! I fan non possono far a meno di notare un gesto inaspettato…

Uno scatto davvero singolare per Alessandra Amoroso, che non riesce a contenere la gioia. Nel suo ultimo post Instagram, la cantante ha voluto condividere con i propri followers un momento di pura felicità. Per l’occasione, la Amoroso si è lasciata fotografare in una posa da vera diva: outfit maculato e lingua fuori per l’artista, che ha letteralmente incantato i fan.

“Non avrei mai immaginato di poter dire che Karaoke è quarto disco di platino!“, scrive Alessandra nella didascalia del post, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo successo.

Gli utenti si complimentano con lei: “Non vediamo l’ora di tornare a ballare sotto il tuo palco“.

Alessandra Amoroso: il suo anno ricco di successi

Nonostante le difficoltà che la pandemia ha causato al mondo dello spettacolo, per Alessandra Amoroso il 2020 è stato in ogni caso un anno ricco di successi. In particolare, la cantante è riuscita a far ballare gli italiani sulle note di “Karaoke“. Il singolo, in duetto con i Boomdabash, è stato rilasciato lo scorso giugno.

Per l’artista pugliese, “Karaoke” si è rivelata una canzone davvero speciale. Il brano, in testa per diverse settimane nella top ten delle clip musicali più popolari, sta ricevendo numerosi riconoscimenti. Come annunciato dalla Amoroso su Instagram, il singolo è stato di recente classificato quarto disco di platino.

“Karaoke” ha inoltre un ulteriore primato: è il video musicale che, nel 2020, detiene il primo posto nella classifica dei video più cliccati in Italia. Il brano ha raggiunto quasi 100 milioni di visualizzazioni, seguito da “Viceversa” di Francesco Gabbani e “A un passo dalla luna” di Rocco Hunt e Ana Mena.

Un successo strepitoso per Alessandra, che sta lavorando al settimo album in studio. Quest’ultimo dovrebbe essere rilasciato a breve, e fra le varie tracce annovera anche la fortunatissima “Karaoke”.