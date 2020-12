A Nyon si è concluso il sorteggio per definire il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League.

Dopo quello dedicato agli ottavi di Champions League, nella sede Uefa di Nyon, è in corso il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tra le 32 squadre in corsa per vincere il titolo anche Milan, Napoli e Roma che hanno conquistato un pass per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le tre squadre italiane sono riuscite a conquistare il primo posto dei rispettivi gironi e verranno inserite tra le 16 teste di serie.

Europa League, sorteggio dei sedicesimi di finale: gli accoppiamenti

Sorteggio favorevole per il Milan che andrà ad affrontare la Stella Rossa di Stankovic, arrivata seconda nel suo girone di Europa League. Poteva andar meglio a Napoli e Roma, che hanno trovato rispettivamente Braga e Granada, squadre ostiche che potrebbero compromettere il cammino dei due club nel torneo. Il quadro completo dei sedicesimi della competizione continentale:

Wolfsberger – Tottenham; Dinamo Kiev – Club Brugge; Real Sociedad – Manchester United; Benfica – Arsenal; Stella Rossa – Milan; Anversa – Rangers; Slavia Praga – Leicester; Salisburgo – Villarreal; Braga – Roma; Krasnodar-Dinamo Zagabria; Young Boys – Bayer Leverkusen; Molde – Hoffenheim; Granada – Napoli; Maccabi Tel-Aviv – Shakhtar Donetsk; Lille – Ajax; PSV Eindhoven – Olympiacos;

Europa League, il regolamento del sorteggio

Così come per la Champions, il regolamento di Europa League prevede la divisione in teste di serie e teste non di serie che si scontreranno tra loro con delle eccezioni. Nella prima categoria rientrano le società qualificate agli ottavi come prime nel proprio raggruppamento e le quattro provenienti dalla Champions con il ranking più alto. Nelle non teste di serie, invece, le seconde dei gironi con le rimanenti 4 squadre retrocesse dalla Champions League con ranking più basso. Ai sedicesimi, non potranno affrontarsi club provenienti dallo stesso girone e dalla stessa nazione. Inoltre, come annunciato ad inizio stagione, è stata disposta un’ulteriore limitazione: squadre di Russia e Ucraina non potranno sfidarsi ai sedicesimi. Infine, come per la Champions le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Teste di serie: Arsenal, Ajax, Bayer Leverkusen, Bruges, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Leicester, Manchester United, Milan, Napoli, PSV Eindhoven, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Villarreal.

Non teste di serie: Anversa, Benfica, Braga, Dynamo Kiev, Granada, Krasnodar, Lille, Maccabi Tel-Aviv, Molde, Olympiacos, Real Sociedad, Salisburgo, Slavia Praga, Stella Rossa, Wolfsberger, Young Boys.

Europa League, le date dei sedicesimi

I match di andata dei sedicesimi si giocheranno giovedì 18 febbraio, mentre i ritorni, la settimana successiva, giovedì 25 febbraio. Come accaduto per la fase a gironi, anche i sedicesimi verranno suddivisi in due fasce orarie: alle ore 18:55 e alle 21:00.

Conclusisi i sedicesimi, il 26 febbraio a Nyon si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale.