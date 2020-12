Live Non è la D’Urso, Francesco Oppini contro Flavia Vento: “Ho sbagliato”

Francesco Oppini, reduce dalla casa del Grande Fratello, ha affrontato le sfere di Barbara D’Urso ritrovandosi faccia a faccia con Flavia Vento

Consueto appuntamento con Live Non è la D’Urso e gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata è stato dedicato spazio a Francesco Oppini, che ha deciso volontariamente di abbandonare la casa e non rinnovare il contratto a seguito del prolungamento del programma. Accanto a Francesco non potevano mancare i suoi genitori, Alba Parietti e Franco Oppini, per parlare del rapporto che li lega. Una lettera scritta da Alba e seguita da un ballo tra madre e figlio, ha preceduto il momento delle sfere durante il quale l’ex gieffino si è ritrovato a fare i conti con alcuni attacchi.

Faccia a faccia tra Francesco Oppini e Flavia Vento dopo le battute sessiste

All’interno della casa Francesco è stato duramente ripreso per delle battute infelici rivolte a Flavia Vento e per le quali si era scusato. Non ha mai avuto modo di farlo però proprio dinnanzi alla diretta interessata, presente in studio da Barbara D’Urso. Sebbene abbia rimarcato quanto sia stata inappropriata la battuta, Flavia ha sottolineato di aver già ricevuto le scuse da parte di Francesco che tuttavia ci ha tenuto a ribadirle. “Lo rifaccio anche qui, era una battuta riuscita malissimo, sono andato oltre io” -dichiara- “Dentro la casa del GF esce il meglio e il peggio di noi. Rinnovo le scuse“.

Le sue parole convincono la Vento, ma non Franceska Pepe, ex concorrente del GF Vip che ha continuato ad attaccare Oppini anche in riferimento al suo rapporto con Tommaso Zorzi. Una frecciatina lanciata sui social e riportata in trasmissione che Francesco ammette di non aver letto. “Me l’hanno riportato perché non la seguo“, ha affermato. Secondo Franceska il telecronista sportivo, dopo essere venuto a conoscenza dei sentimenti che l’influencer prova per lui, ha marciato su questa relazione.

Francesco è intervenuto prontamente in maniera pacata, sottolineando di non essersi reso conto all’interno della casa di cosa stesse provando Zorzi. Nonostante tutto tra i due continua a esserci un legame speciale, come hanno più volte ribadito entrambi. Il pubblico sembra essere pienamente dalla parte di Oppini che riceve il semaforo verde a differenza di Franceska, che viene bocciata con il rosso.