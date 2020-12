Amedeo Goria risponde alle accuse di Maria Teresa Ruta, ecco la verità

Dopo le accuse di Maria Teresa Ruta verso l’ex marito Amedeo Goria, lo stesso interviene con un video al programma “Domenica Live” per smentire

Durante la 24esima puntata del Grande Fratello Maria Teresa Ruta si era lasciata andare ad alcune confessioni su avances ricevute durante la sua carriera lavorativa e de come l’ex marito Amedeo Goria le avrebbe lasciato carta bianca qualora lei avesse accettato delle avances di un uomo per fare carriera.

“Ero appena stata eletta donna dell’anno, avevo vinto al Telegatto ed era un momento importantissimo della mia carriera e lui mi ha detto che il programma sarebbe stato importane e che mi avrebbe perdonato una volta soltanto, che cosa vuoi che sia di fronte a una grandissima opportunità? Lui l’ha detto con amore, non ho capito bene perché l’ha detto, penso sempre il bene”. Queste le parole incriminate di Maria Teresa che hanno provocato indignazione da parte delle donne e non solo.

Ieri sera in studio a Domenica Live i figli della showgirl, Gian Amedeo e Guenda, la cui presenza è stata richiesta da Barbara D’Urso per commentare ciò che è accaduto dopo le dichiarazioni della madre e sentire la loro opinione.

Amedeo Goria, nel filmato parla di “cattive interpretazioni e fraintendimenti”

Guenda dal canto suo ha ammesso di essere rimasta sconcertata quando ha sentito le dichiarazioni della madre in tv, è solidale con la madre per le avances ricevute ingiustamente ma non si capacita della risposta del padre. Non riesce a credere che abbia dato una simile risposta, forse voleva solo scherzare con lei.

Amedeo Goria non è rimasto indifferente alla cosa e ha deciso di mandare un video in trasmissione per far sentire la sua voce. In questo filmato Amedeo Goria si difende dalle accuse di Maria Teresa Ruta parlando di “cattive interpretazioni e fraintendimenti”.

L’uomo ha ammesso di avere avuto con l’ex moglie una visione piuttosto aperta: “Io nella mia vita sentimentale con Maria Teresa non mi sono mai sognato di darle consigli, di usare in qualche modo mezzucci per favorire la sua crescita personale”.

“Per altro il suo comportamento – glielo riconosco – è sempre stato irreprensibile. Un’altra cosa è essere comprensivi nei confronti degli altri […], io sono frutto di una cultura liberale, permetto agli altri di comportarsi come meglio credono, con Maria Teresa ho cercato di non sembrare mai geloso e lei me l’ha sempre riconosciuto”.