Matrimonio in casa, il gesto d’amore per la mamma in fin di vita

Matrimonio in casa per Federica e Fahd, due giovani brianzoli che hanno celebrato la cerimonia per dare un’ultima gioia a mamma Anna

“Non sognava altro che esserci al mio matrimonio. Così ho indossato l’abito bianco e io e il mio fidanzato ci siamo sposati”. Queste le parole molto commoventi che raccontano il, grande gesto d’amore di una figlia per la sua mamma. Lei è Federica Ferrari, una ragazza di 27 anni di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza che il 28 novembre ha deciso di sposarsi in casa, insieme al suo fidanzato, per regalare un’ultima gioia, la più grande che desiderava, alla sua mamma gravemente malata.

Nelle ultime ore della signora Anna, malata di cancro da circa due anni, la figlia Federica ha voluto farle un ultimo, sentito regalo, quello di vederla in abito da sposa con il suo compagno. “Sono state le sue ultime ore di vita – ha raccontato la ragazza a Fanpage.it – Non posso pensare a un futuro senza di lei”.

Il matrimonio in casa, non ufficiale ma con i due giovani vestiti con gli abiti da cerimonia, è stato organizzato dallo sposo, Fahd Ismail, anche lui brianzolo di 27 anni.

Mat rimonio in casa, Federica: “Il giorno più bello della mia vita”

“Nei piani ci saremmo dovuti sposare l’anno prossimo a Napoli” ha raccontato lo sposo che vista come la situazione di sua suocera negli ultimi giorni stava precipitando si è impegnato per organizzare tutto e dare alla sua futura sposa l’abito che lei, insieme a sua madre, aveva sempre sognato.

Ha chiesto aiuto agli atelier della zona Fahd Ismail per confezionale l’abito: “Ci ha aiutato un negozio di Lissone” che ha regalato agli sposi anche le scarpe e la camicia per lui. “Volevo che Federica e Anna condividessero insieme questa emozione” ha rivelato raccontando una storia commovente e triste nello stesso tempo.

E così i due giovani hanno organizzato in casa la cerimonia, con petali e marcia nuziale e anche invitati. Alcuni in presenza rispettando le norme anti – Covid e molti altri in video conferenza.

“Mi sono truccata e pettinata e appena mia madre mi ha vista siamo scoppiate a piangere – ha raccontato ancora Federica -. Perché lei non si aspettava tutto questo”. Una felicità inaudita quella della signora Anna con un viso meraviglioso che sua figlia ricorderà per sempre.

Tra di loro un legame forte e speciale nel quale sono cresciute quasi in simbiosi dopo che il padre è andato via di casa quando Federica aveva solo otto anni.

“Abbiamo sempre vissuto io, lei e i miei nonni materni. Ci siamo sempre prese cura l’una dell’altra” e lei ha voluto farle questo ultimo regalo. Un momento molto emozionante che la sposa ha definito il più bello della sua vita.