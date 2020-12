Valentina Nappi, in tuta leopardata manda in visibilio i fan: stratosferica – FOTO

Una travolgente Valentina Nappi lascia senza parole i follower di Instagram: tenuta leopardata e movimento sensuale del corpo: da brividi

Quando si parla di Valentina Nappi, il mondo si ferma ai suoi piedi, perchè bolle in pentola qualcosa di speciale. Come l’ultimo scatto “casalingo” che non ha lasciato spazio a sentimentalismi e commenti di contorno.

L’attrice pornografica ammalia i follower ogniqualvolta si esibisce con uno dei suoi moove sexy. Per chi ancora avesse qualche dubbio parliamo di una diva che fa del suo mestiere una quotidianità, in calorosa compagnia di colui che ama da ben undici anni. Ma come hanno fatto a perdurare così tanto tempo, lei e il matematico Lagnese?

A detta di Valentina, entrambi sono felicemente consenzienti dei rapporti sotto le lenzuola con altre persone. Una forma atipica di rispetto reciproco di coppia, che mai ha conosciuto lacerazioni d’animo e debolezze di cuore. Per i detrattori dell’amore “mendace”, i due hanno convolato a nozze, lo scorso primo Settembre, dichiarandosi ancor più inseparabili di prima

Valentina Nappi e il “vizio” sensuale: no alla proforma

Non si è mai nascosta di fronte a nulla, l’attrice pornografica del momento, Valentina Nappi, che fa della sua giovinezza non solo un atto di proforma. La sostanza è alla base dei suoi scatti “bollenti”, ma alle dichiarazioni d’avances non si tira indietro, soprattutto se c’è il cuore innamorato di mezzo.

Lo ha dimostrato insieme al neo marito Giovanni Lagnese, soddisfatto dei “misfatti” in giro tra gli appassionati del sesso di Valentina. La loro unione si è rafforzata in seguito al fatidico “sì”, qualche mese fa, poi ognuno ai propri posti di “comando”.

“Vivi e lascia vivere”, ma motto fu più azzeccato per Valentina e il suo partner, felicemente innamorati col cuore. Per il resto, spazio alle foto “spiazzanti” dell’attrice, sempre più trasgressiva e maliziosa, come si evince dalle iniziative “veraci” su Instagram.

L’ultima porta la firma di una tuta leopardata molto aderente, che decanta l’Eros in tutte le sue forme. Un “gioco” a ritmo di “apertura e chiusura” delle zone segrete, che manda in visibilio più di 5 mila ammiratori di un’occasione davero imperdibile