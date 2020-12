GF Vip, ex concorrente torna nella casa: sorpresa inaspettata. Elisabetta Gregoraci ha avuto un confronto con Pierpaolo Pretelli dopo essersi separati la settimana scorsa

Elisabetta Gregoraci è rientrata nella casa del GF Vip per incontrare Pierpaolo Pretelli, dopo gli ottanta giorni che hanno vissuto insieme. L’ex velino si è preso una sbandata per la conduttrice fin dai suoi primi giorni nella casa, pensava che tra di loro potesse nascere qualcosa e il corteggiamento è durato per più di due mesi, poi Pierpaolo ha deciso di gettare la spugna e di accontentarsi del loro rapporto. Ora che lei è uscita dalla casa, Pierpaolo ha ripreso in mano il suo percorso e sta cercando di andare avanti, e dopo i vari scontri “a distanza” che ci sono stati in questa settimana, Elisabetta è entrata nella casa per parlare con lui.

Elisabetta Gregoraci torna nella casa del GF Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli

“Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato molto bello ma quello che si vive fuori è un’altra cosa. Però ci tenevo a dirti che non mi andava di rovinare l’affetto che si è creato tra di noi quindi sono venuta per dirti che mi è dispiaciuto il modo in cui ci siamo parlati in questi giorni” gli ha detto Elisabetta. Ha poi aggiunto di viversi il suo percorso senza condizionamenti perché è giusto che si faccia il suo percorso senza di lei.

I due si sono lasciati e salutati con affetto, promettendosi di rivedersi fuori lontani dai riflettori tra due mesi.