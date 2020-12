Schianto tra auto e moto, muore giovane amato da tutti. Una terribile tragedia che ha provocato la morte di un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto dopo uno schianto avvenuto oggi a Roma. Il drammatico incidente c’è stato all’altezza dell’incrocio tra via Collatina e via dell’Acqua Vergine, intorno alle otto del mattino di lunedì 14 dicembre. Sono rimaste coinvolte nell’incidente una Ford Cmax dove alla guida c’era un uomo di 46 anni, e una moto Bmw guidata dal 37 anni morto sul colpo. Colui che era alla guida della macchina si è fermato a prestare i soccorsi e a chiamare il 118 e le forse dell’ordine.

Schianto inaspettato provoca la morte di un giovane: tragedia

Sul posto gli agenti del VI Gruppo Torri che stanno seguendo tutti gli accertamenti del caso per poter ricostruire la dinamica esatta dell’incidente che ha provocato una morte. L’uomo di 46 anni, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami di rito.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma dell’uomo di 37 anni è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.