Sabrina Salerno, il “cerchio si chiude”: il suo seno in primo piano è scolpito – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso uno scatto davvero sexy in cui si mostra sui social network mentre si allena per fare sport con il suo cerchio da danza acrobatica

Sabrina Salerno è comodamente seduta sul cerchio per l’aerial hoop e, nonostante sia vestita in ambiti sportivi, il look è quello di sempre, impeccabile. Pantaloni aderenti avvolgono le gambe della showgirl mentre si tiene con le braccia sul cerchio, gesto che mette in evidenza il suo prosperoso seno. Usa il make up di sempre che mette in evidenza i bellissimi occhioni scuri in cui i suoi follower si perdono ogni volta. Prendendo la palla (o meglio il cerchio) al balzo, la cantante di “Siamo donne” e “Boys” ne approfitta per lanciare un messaggio di speranza e liberazione: “Si sta per chiudere il cerchio del 2021, mancano 17 giorni”.

Sabrina Salerno: l’ammirazione dei fan è senza età