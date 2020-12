Incidente in moto sulla provinciale: ragazzo 21enne perde la vita

Un ragazzo di 21 anni è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente in moto consumatosi alle porte di Ciano, frazione di Canossa (Reggio Emilia).

Grave incidente lungo la strada provinciale 513 via Val d’Enza nel territorio di Ciano, frazione di Canossa, in provincia di Reggio Emilia. Lo schianto ha visto coinvolti quattro mezzi, due auto, un furgone ed una moto. Alla guida di quest’ultima si trovava un ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in seguito all’incidente. Il 21enne era stato trasportato in ospedale dai soccorsi del 118 giunti sul posto, ma purtroppo poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi.

Leggi anche —> Ennesima tragedia sulle strada: spezzata la vita di un 17enne in moto

Reggio Emilia, grave incidente in morto lungo la provinciale 513: ragazzo 21enne perde la vita

Leggi anche —> Tragico incidente: muore motociclista e donna rimane ferita

Un ragazzo è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 dicembre, all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato d’urgenza in seguito ad un incidente stradale. La vittima è Andrea Grizzi, ragazzo 21enne di Canossa. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de La Gazzetta di Reggio, il 21enne era a bordo della sua moto, una Ktm da enduro che sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con due auto ed un furgone lungo strada provinciale 513 via Val d’Enza alle porte di Ciano, in provincia di Reggio Emilia.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Parma, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo per via dei traumi riportati nel sinistro.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Castelnovo Monti che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora del tutto da chiarire, ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti, riporta La Gazzetta di Reggio, pare che il sinistro abbia avuto origine da una perdita del controllo della moto da parte della vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi della Polizia, la viabilità lungo il tratto interessato è stata momentaneamente interrotta.