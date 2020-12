Miss Italia 2020, tutto sulla nuova bellezza della nazione

Ha vinto Miss Italia 2020 e ha riportato a Roma la corona di reginetta di bellezza che mancava da ben 27 anni: scopriamo qualcosa in più su di lei

Il titolo di Miss Italia 2020 è andato a Martina Sambucini, 19enne romana che ha riportato alla capitale il titolo di reginetta di bellezza che mancava da ben 27 anni. Anche il secondo posto è stato occupato da un’altra ragazza di Roma, Beatrice Scolletta. In quest’epoca di pandemia da Covid-19 la manifestazione, che di solito ha luogo a Salsomaggiore Terme, si è svolta proprio nella capitale d’Italia a Ponte Marconi presso lo Spazio Rossellini, senza pubblico e in diretta streaming sui canali del concorso. L’onore di incoronare Martina Sambucini lo ha avuto Paolo Conticini, a capo della giuria che ha decretato la vincitrice di quest’anno. Ad aggiudicarsi il posto di terza classificata è stata Miss Liguria ovvero Alice Leone. Il commento a caldo della nuova Miss Italia è stato il seguente: “Non me lo aspettavo davvero, la concorrenza è stata serrata”.

LEGGI ANCHE -> Miss Italia 2020, oggi la finalissima in diretta streaming

Chi è Martina Sambucini: la nuova Miss Italia 2020

LEGGI ANCHE -> Miss Italia abbandona la tv e viene eletta in streaming

Martina Sambucini ha gli occhi verdi, capelli lunghi castani e un fisico da far invidia: è alta ben 1,77cm. La 19enne si è da poco diplomata al liceo linguistico e ha intrapreso la carriera universitaria iscrivendosi alla Facoltà di psicologia del marketing. È la più grande di tre fratelli, dopo di lei c’è Ilaria (16 anni) e Gianmarco (9 anni). I curiosi vorranno sapere se il suo cuore è già impegnato. A questa domanda possiamo affermare che Martina è fidanzata con un lui di nome Marco. La regina più bella del reame vive a Frascati. Il suo sogno è di continuare a sfilare in passerella. Le piace cucinare, adora gli animali e la natura, non è dedita però a praticare alcuno sport.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La Sambucini ha detto di sé: “Sono genuina e positiva. Mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze”.