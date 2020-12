Miss Italia 2020, oggi la finalissima in diretta streaming

Lo show di Miss Italia 2020 oggi sarà trasmesso in streaming, la ragazza vincitrice sarà votata dopo attraverso un colloquio con la giuria

In tempi di piena emergenza sanitari anche le trasmissioni televisive si devono adeguare con tagli del personale e programmazioni con pubblico ridotto o assente. Non da meno pure Miss Italia ha dovuto correre ai ripari e dopo 80 anni, per la prima volta, lo show sceglierà la reginetta in un’edizione completamente diversa rispetto al passato.

La patron Patrizia Mirigliani ha consapevolmente rinunciato alla sfilata in passerella delle 23 Miss finaliste, rappresentanti di tutte le regioni. La selezione stavolta sarà organizzata sotto forma di concorso, centrata sul colloquio delle Miss con la giuria, e a presentare l’evento sarà Alessandro Greco affiancato da Margherita Praticò.

Per la prima volta dopo oltre trent’anni anni non si ricorre al televoto in alcuna fase del casting. Accanto al presidente Paolo Conticini, i giurati sono Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro che vinse il concorso nel 1999, Akash Kumar, Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio, Maddalena Cialdella.

Miss Italia 2020: dove vederla

“Miss Italia 2020 dovrebbe essere una ragazza semplice, educata, simpatica, con un bel sorriso”, spiega Conticini che dopo Ballando con le Stelle si trova a calcare un altro palco ma in veste di presidente.

“Per me è un onore partecipare ad un’edizione così particolare del concorso, che non si è rassegnato e non si è fermato nonostante il clima che stiamo vivendo. Sono orgoglioso di questo ruolo che in passato è stato affidato a grandi attori. Ricordo Alberto Sordi come presidente: basterebbe questo nome. Ho il rammarico di non averlo conosciuto personalmente”.

L’81esima edizione di Miss Italia sarà trasmessa oggi in streaming, dalle 16.00 alle 17.15, sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. In particolare, su Facebook, la diretta sarà duplicata da diversi partner che effettueranno un cross-posting.