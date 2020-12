Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: bufera sul web per le parole di Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello Vip ha detto qualcosa che ai telespettatori non è piaciuto

Polemica durante la diretta del Grande Fratello Vip per qualcosa che Maria Teresa Ruta ha dichiarato su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. La Ruta, che è amica di quest’ultimo, non ha mai nascosto di provare un’antipatia particolare per il figlio di Alba Parietti. O meglio, ci ha provato, ma le continue frecciatine lanciate negli ultimi mesi hanno fatto capire ai telespettatori che Maria Teresa non provasse chissà che grande simpatia nei confronti del ragazzo. Qualche settimana fa, tra l’altro, ha confessato di sentirsi gelosa del suo rapporto con Tommaso.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta dichiara: “Tommaso non rideva più”

Oggi Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando stavano parlando del fatto che la stanza è molto vuota e noiosa la sera, e che Tommaso non è più disposto a ridere e scherzare con loro come prima. Al che Maria Teresa ha incolpato Francesco: “Tommaso ha smesso di ridere, da quando ha cominciato l’amicizia con Francesco è diventato serio“. Un’accusa che ha infastidito molto i fans dei due amici, soprattutto perché la sera Francesco e Tommaso ridevano e scherzavano tutto il tempo nel letto finché non si addormentavano.

I fans sono stanchi di queste continue accuse di Maria Teresa fatte alle spalle di Tommaso, che si fida di lei e la reputa sua amica. Prima o poi si parlerà di questo in puntata?