X Factor, la maledizione del vincitore: che fine ha fatto Lorenzo Licitra?

X Factor: che fine ha fatto Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione del talent? Ecco come è diventato oggi.

Esiste una leggenda che affascina e diverte da anni i più accaniti spettatori di X Factor: il vincitore del talent è destinato all’oblio, mentre per il secondo classificato si spalancheranno le porte del successo. Salvo rarissimi casi (pensiamo per esempio a Marco Mengoni, Francesca Michielin o Michele Bravi), i vincitori di X Factor si sono sempre rivelati delle vere e proprie meteore.

Scopriamo che fine ha fatto Lorenzo Licitra, concorrente della categoria Over di Mara Maionchi e vincitore dell’undicesima edizione di X Factor.

Leggi anche -> X Factor, inizio con il botto: un grande ritorno sul palcoscenico del talent

X Factor, cosa fa oggi Lorenzo Licitra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Licitra (@lorenzolicitraofficial)

Leggi anche -> Arisa, l’indiscrezione sul fidanzato segreto: la cantante interviene

Nel lontano 2017, la vittoria di Lorenzo Licitra ad X Factor fece arrabbiare non poco coloro che avevano puntato tutto sui Måneskin. Il gruppo di giovanissimi musicisti romani, divenuti di lì a poco un fenomeno mondiale, era affidato a Manuel Agnelli ed era stato dato per vincitore già dalla prima puntata. La vittoria di Licitra spiazzò tutti quanti, tanto da diventare in seguito l’emblema di quella “maledizione” del primo posto da cui nemmeno Anastasio (vincitore dell’edizione successiva) sembra essere stato esentato.

Ma cosa fa adesso il tenore siciliano? Sembra che, pur non rinunciando al suo sogno di fare musica, Lorenzo Licitra abbia deciso di concedersi una possibilità anche con il cinema. Il vincitore di X Factor è stato infatti protagonista di un film per bambini uscito nelle sale l’estate dopo la fine del talent. Le sue comparse in tv, al contrario, si sono diradate. L’ultima sembra essere quella nello studio di Caterina Balivo, risalente a circa un anno e mezzo fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Licitra (@lorenzolicitraofficial)

Il giovane tenore non è molto attivo nemmeno sui social, ma circa un mese fa ha postato una foto con la didascalia “STUDIO”. Che abbia in serbo un nuovo album? A questa domanda, solo il tempo potrà rispondere.