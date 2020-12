Arisa, l’indiscrezione sul fidanzato segreto: la cantante interviene

Amici 20, clamorosa indiscrezione su Arisa durante l’ultima puntata del pomeridiano. Rudy Zerbi si lascia sfuggire qualche parola di troppo.

Vola un’indiscrezione non voluta nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 20. La fase di preparazione al serale (in onda su Canale 5 a partire da marzo) vede Arisa come nuova professoressa e giudice della scuola. La cantante, che ormai da anni sta riscuotendo grande successo sui social, era già da mesi tra gli ospiti più attesi della nuova stagione e sembra che non stia affatto disattendendo le aspettative dei suoi fan. Molti probabilmente ricorderanno le sue incredibili performance e la sua innata capacità di perdere il controllo durante le puntate di X Factor… insomma, con lei nel cast, le risate sono davvero assicurate.

Arisa ha un fidanzato? Le parole di Rudy Zerbi

Già dalla puntata di ieri pomeriggio sono iniziati i primi dissidi tra i professori e le prime indiscrezioni che portano caos in studio. In particolare Arisa ha avuto un aspro scontro con Anna Pettinelli sul destino di un’allieva. Il litigio si è concluso con le scuse della presentatrice radiofonica, che aveva accusato la collega di mancanza di professionalità, ed anche Rudy Zerbi è intervenuto per quietare gli animi delle due insegnanti di canto.

Durante una successiva esibizione, Arisa ha poi raccontato di aver ricevuto dallo stesso Zerbi un oggetto a forma di cuore. Il produttore discografico ha riso, ma subito dopo ha voluto chiarire che il regalo non era volontario, ma era stata la stessa cantante a sottrarlo dal suo camerino.

“No, siccome è fidanzata non vorrei che…” si è lasciato sfuggire Zerbi, subito ripreso. Sembra infatti che il fidanzamento della cantante non sia ufficiale e che dovremo aspettare ancora un po’ per conoscere l’identità del suo misterioso spasimante.