Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano umilia una concorrente: “Hai il piede brutto”

Prosegue la sfida tra Alessandra Celentano ed una delle nuove ballerine di Amici 20. Volano offese pesanti.

La quinta puntata del pomeridiano di Amici 20 si apre con una serie di liti furiose tra i giudici del programma. Mano a mano che il talent si avvia verso la fase serale, il confronto non solo tra gli allievi, ma anche tra i loro giurati diviene sempre più agguerrito. Dopo un aspro diverbio tra Arisa ed Anna Pettinelli, è stata la volta di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che hanno espresso pareri molto discordati su Rosa e sulla sua posizione all’interno della scuola. Vediamo insieme che cosa è successo.

Amici 20, Alessandra Celentano contro Rosa: “Inammissibile”

Non è la prima volta che le esibizioni di Rosa destano scalpore durante le puntate del pomeridiano. Già qualche settimana fa, la maestra Celentano aveva fatto notare quanto a suo parare la ragazza fosse sgraziata e davvero poco in linea con ciò che ci si aspetterebbe da una ballerina. Secondo la storica insegnante del programma, Lorella Cuccarini punta tutto sulla bellezza della ragazza, sopravvalutandone o addirittura ignorandone le capacità.

Anche nella puntata di oggi Alessandra Celentano ha riservato a Rosa parole tutt’altro che lusinghiere, attaccandola non solo per la sua mancanza di tecnica, ma anche per la sua fisionomia. “Fa bene a tenere i tacchi – ha detto la Celentano – almeno non vedo i suoi piedi”. Quando Lorella Cuccarini le ha chiesto cosa intendesse con questa uscita infelice, la Celentano ha risposto che Rosa ha un piede davvero brutto per una ballerina.

In risposta alle sue critiche, la Cuccarini ha poi fatto esibire la sua allieva in una danza sensuale preparata apposta per infastidire la collega. L’esibizione è piaciuta non poco al pubblico, che ha riservato per Rosa uno scroscio di applausi.