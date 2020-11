Amici 20, Alessandra Celentano demolisce e offende in diretta: panico sul web. L’insegnante di ballo ha discusso con una allieva durante l’ultima puntata andata in onda

Oggi ad Amici è scoppiato il caos tra Alessandra Celentano e una sua allieva. In molti pensavano che si stesse addolcendo, perché non aveva ancora discusso con nessuno, ma dopo solo due settimane la lite è arrivata inaspettata e a grande richiesta. La lite c’è stata con Rosa, una delle allieve ballerine più discusse di questa edizione. Rosa è una bravissima ballerina ma anche una bellissima ragazza, e questa è la storia più vecchia di questo programma: è tanto apprezzata perché bella o perché brava?

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano contro Rosa: “Non sei neanche così bella”

Dopo l’esibizione di Rosa, Alessandra ha sottolineato che se fosse per lei non sarebbe neanche nella scuola in questo momento. Che sì, è una bella ragazza ma non le suscita niente a livello artistico. Rosa ha risposto: “Sono bella, che ci posso fare? Se c’è una cosa che la mia famiglia mi ha insegnato è l’umiltà. Faccio i conti con queste cose da sempre“. Alessandra le ha detto che forse non dovrebbe fare la ballerina ma la modella, anche se “non è che sei così tanto bella, c’è di meglio in giro“.

