Beatrice Valli in intimo natalizio è uno spettacolo vietato ai minori – FOTO

Beatrice Valli. Una carriera strepitosa e un corteo di seguaci per lei su Instagram ne fanno una delle influencer più gettonate del nostro paese. Le novità

Beatrice Valli è indubbiamente entrata a far parte di diritto nell’Olimpo delle influencer più importanti e amate nel nostro Paese. Giovanissima, solo 25 anni, tappa dopo tappa sta ampliando il suo curriculum attraverso prestigiose collaborazioni.

Quasi tre milioni di follower solo su Instagram che quotidianamente seguono i suoi aggiornamenti, bramosi di sapere le novità della loro beniamina. Beatrice Valli, infatti, oltre a meravigliose immagini in cui mostra le sue esperienze lavorative nei panni di modella, offre anche uno squarcio della sua vita privata.

Ci ha portato con sè a Parigi, città meravigliosa in cui ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, Marco Fantini. I due si sono conosciuti grazie al dating show, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Un lungo corteggiamento ha portato alla formazione di questa coppia quando Beatrice aveva solo 19 anni. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine: Bianca (nata nel 2017) e la piccola Azzurra, venuta alla luce nel maggio scorso. Beatrice è tre volte una giovanissima mamma: il suo primogenito si chiama Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, quando l’influencer aveva solo 16 anni.

Beatrice Valli. Matrimonio saltato ma senza disperazione

Il matrimonio con Marco Fantini è saltato. Nessuna crisi. Solo la voglia di festeggiare come si deve, all’insegna della sicurezza e della felicità, cosa che il 2020 non può garantire a causa della pandemia in corso. Poco male, la coppia si gode i piccoli di casa in attesa di poter fare una cerimonia solenne quando arriveranno tempi propizi.

In una foto odierna Beatrice Valli indossa un completino di pizzo rosso: un sogno sensuale che si fa realtà. Lunghi capelli biondi sciolti e sguardo languido. In didascalia dice: “Marchini (nomignolo per il fidanzato) vedendomi così ha esordito con un ‘wow’. Marchini, speriamo che questo rosso ci porti davvero tanta fortuna per quest’anno che verrà!”

L’intimo indossato è di un brand molto conosciuto. Scorrendo le foto di Beatrice Valli è possibile osservare tante altre foto realizzate come sponsorizzazione, simbolo che molti marchi sono infatuati della sua bellezza e professionalità e la ricercano come testimonial dei loro prodotti.