Elettra Lamborghini su Instagram l’annuncio che tutte aspettavano – FOTO

Elettra Lamborghini non si ferma e sforna un altro importante progetto che porta la sua riconoscibilissima firma

Elettra Lamborghini continua a stupirci con i suoi progetti e la sua vita. L’ereditiera italiana è un continuo di novità che arrivano una dopo l’altra, quasi a raffica e lasciano tutti a bocca aperta. Non solo cantante e regina del twerking con il suo fondoschiena leopardato ma una vera e propria imprenditrice.

Dallo scorso febbraio con il successo a Sanremo non si è fermata un attimo. Stilista e ideatrice di moda con dei capi e delle collezioni tutte sue che si distinguono proprio per le fantasie maculate e colorate. E poi questa estate ha lanciato il suo album di figurine che ha fatto impazzire grandi e piccoli. E ancora, come se non bastava, anche il calendario 2021 per essere presente in ogni giorno e mese dell’anno a modo suo.

Tutto lanciato rigorosamente su Instagram e ieri la cantante di La Isla ha comunicato ai suoi follower un nuovo e pazzesco progetto. Una collaborazione che di certo oggi scatenerà una ressa incredibile per cercare di accaparrarsi dei pezzi unici firmati Elettra Lamborghini. Di cosa si tratta? Lo scopriamo andando nella pagina successiva.

Elettra Lamborghini, il nuovo progetto da soli 100 pezzi