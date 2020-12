Carolina Stramare: l’addio che non sarebbe mai dovuto arrivare

Carolina Stramare ha dovuto dire addio alla sua corona da Miss Italia, è arrivato il momento di voltare pagina per nuove esperienze

E’ arrivato il momento che non sarebbe mai dovuto arrivare, Carolina Stramare, Miss Italia 2019 dovrà lasciare la corona che ha tenuto per un anno e poco più alla sua erede. E’ stato un anno difficile in tutti i sensi, ma la piccola regina di bellezza non potrà mai dimenticare tutto quello che le è successo in questo 2020. Viaggi, shooting, un mondo intero da scoprire e che di certo non vuole abbandonare. Ma l’addio è arrivato e la Stramare deve voltare pagina, cosa bolle in pentola per la ragazza?

LEGGI ANCHE>>>Rocío Muñoz Morales, gambe da incanto: “tanto già lo sai…” – FOTO

Carolina Stramare: cosa farà l’ex Miss Italia?

LEGGI ANCHE>>>Ornella Muti, bellezza super anche da giovanissima: che gambe – FOTO

Carolina è una ragazza di ventuno anni e ha un futuro tutto da vivere. E’ stata eletta Miss Italia 2019 ed oggi è pronta a lasciare la corona alla sua erede, un addio che le costa molto. Intanto è pronta a mettersi in gioco per nuove avventure lavorative e certamente porterà avanti le sue collaborazioni in tv e nel mondo dello spettacolo. Di una bellezza unica, la Stramare con quegli occhi meravigliosi e quel sorriso incantevole ha conquistato l’Italia intera. “E’ arrivato il momento” scrive su Instagram postando un video che lascia tutti senza fiato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“È stato un anno (…e poco più) strano, diverso – continua il suo messaggio – ma stracolmo di momenti indelebili che porterò per sempre nel cuore”. Immediatamente i suoi fan hanno commentato il suo post con bellissime parole: “Non ci sarà mai più una miss più bella”, “Continua a brillare”. Il pubblico italiano non vede l’ora di vederla all’opera, in televisione o al cinema.