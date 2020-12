Diletta Leotta ha appena pubblicato una foto su Instagram da perdere il fiato, la giornalista sportiva ha un sorriso da urlo

Intensa, straordinaria, sublime. Diletta Leotta è sensazionale e i fan non aspettano altro che vedere le sue foto su Instagram. I suoi post fanno il giro del web, dai più piccoli ai più grandi, tutti la ammirano per le sue capacità lavorative e per la sua bellezza unica. La giornalista sportiva sorride alla vita e affronta ogni situazione sempre a testa alta, non si abbatte mai e i fan questo lo hanno capito bene. Chissà se quest’anno la rivedremo a Sanremo?

Diletta Leotta: dove si trova adesso? FOTO

Tra qualche mese avrà luogo la nuova edizione del Festival di Sanremo e molti si chiedono se anche per il 2021 Diletta Leotta farà parte del cast. La maggior parte del pubblico italiano ha apprezzato il suo lavoro e la sua bellezza, qualcuno però ha criticato le parole del suo monologo. Non sappiamo ancora se è confermata o meno al concorso, quindi non ci resta che attendere altre notizie. Intanto però i fan si godono la sua straordinarietà guardando le foto su Instagram, in particolare l’ultima che è già diventata virale. Calzini e culotte a scacchi e il web già impazzisce nel vederla mezza nuda, c’è poi però quella camicia che fa intravedere il suo lato A, e il pubblico implode.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Difficile resistere alla Leotta, ecco perché è seguita da più di sette milioni di follower che ogni giorno la aspettano per ammirarla. La regina della Serie A è una dea che scende in campo e scalda il cuore di tutti gli italiani.