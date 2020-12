Francesca Ferragni condivide una foto di famiglia con il papà in occasione del suo compleanno, ci sono tutti i figli ma manca uno

La sorella maggiore di Chiara Ferragni, in occasione del compleanno del papà condivide su Instagram una foto delle tre figlie con il padre. Tuttavia manca qualcuno, il fratellino minore delle Ferragni nato dalla seconda relazione del padre. Perché in una foto di famiglia che mostra il papà con i figli nel giorno del suo compleanno, manca il bambino?

Il fratello minore delle Ferragni rimane sempre in disparte perché?

Per chi non lo sapesse le Ferragni hanno un fratellino minore, nato dalla seconda relazione del padre. Il bambino a intorno ai 10 anni ma si vede pochissimo e se ne parla poco sui social. Non appare mai nei profili Instagram delle sorelle Ferragni e quando c’è un evento importante come il compleanno del papà, non viene nemmeno incluso nella foto di famiglia. Chiara Ferragni aveva annunciato con molta nonchalance la presenza di questo fratello, in una storia Instagram in cui lo ritraeva insieme a Leone mentre giocavano. L’influencer aveva scritto “Ecco Leone che gioca con mio fratello”.

Ovviamente tutto il web a quel punto è rimasto sconvolto perché credevano tutti che la stirpe Ferragni si limitasse alle tre sorelle. Invece no, alle molte domande poste su questo fratello, la Ferragni risponde spiegando che è il figlio di suo padre quindi è il fratellastro. Probabilmente il motivo di tanta segretezza nei confronti del fratellino è la volontà di tutelarne la privacy visto la tenera età, infatti non si conosce nemmeno il nome. La famiglia Ferragni è quindi una grande famiglia allargata ma nonostante tutto unita.

Talmente unita che inizialmente erano tutti convinti che i genitori stessero insieme perché apparivano sempre nelle foto insieme e sorridenti. Invece entrambi si sono rifatti una vita con altre persone. Evidentemente però si sono lasciati in maniera civile e sono rimasti amici per il bene delle figlie.