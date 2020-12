Nicole Minetti sul letto di casa in intimo con posa provocante, che bambola – FOTO

Nicole Minetti continua a far parlare di sè a causa degli scatti bollenti su Instagram. L’ex politica di Rimini in pose osè a favore dei suoi follower sul web

Nicole Minetti, calsse 1985, è una personaggio televisivo ed ex politica italiana, reinventatasi influencer sul web.

Dopo aver conseguito la maturità al liceo classico presso la propria città, si trasferisce a Milano dove prende una laurea di I livello in igiene dentale e una successiva in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ha iniziato una timida carriera televisiva nel 2007, apparendo come valletta nella trasmissione satirica Scorie, condotta da Nicola Savino su Rai 2. E’ stata in seguito inviata per Stelle e note di Natale sotto la direzione artistica di Luciano Silighini. Nel 2009 la ritroviamo nel programma Colorado Cafè, in onda su Italia 1, nel ruolo di “Hit Model”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

E’ più conosciuta per la sua inusuale carriera politica, legata al nome di Silvio Berlusconi. Eletta consigliere regionale in Lombardia, nel 2010. Coinvolta anche nello scandalo Ruby Gate, viene condannata in primo grado dal Tribunale di Milano a 5 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione. Dopo vari ricorsi ed appelli, l’11 aprile 2019 viene confermata la condanna a 2 anni e 10 mesi in via definitiva.

LEGGI ANCHE>>>Paola Saulino, la provocazione va oltre il limite: stavolta si presenta così – VIDEO

Nicole Minetti, ricordi provocanti su Instagram

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Carolina Stramare non è più Miss Italia, ma a letto e in pigiama è una bomba – Foto

Si è reinventata influencer, modella e dj, archiviata la parentesi politica. Ha al suo attivo circa 23mila follower su Instagram dove propone immagine sempre succinte e provocanti.

Nelle ultime Instagram stories pubblica dei mini video risalenti all’anno passato, ricordi del 2019. Sdraiata sul suo letto, occhi fissi sull’obiettivo e outfit ridotto al minimo, oppure in pausa durante una sessione di allenamenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I rotocalchi rosa recentemente hanno parlato molto di Nicole Minetti per via dei suoi celebri flirt: il rapper Gué Pequeno, il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, e infine Damien, imprenditore inglese.