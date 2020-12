La Persico è bellissima negli studi di Mediaset, indossa un abito fino al ginocchio aderente e con il décolleté in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico da togliere il fiato a Tiki Taka ieri sera è apparsa in un abito attillato che delineava le sue splendide forme e il lato A in vista. L’abito color nude le stava d’incanto a pochi mesi dal parto. Ovviamente i commenti dei fan si fanno sentire alla grande, la ammirano e adorano. “Sei uno spettacolo”, “Di solito non guardo Tiki Taka ma stasera direi di si”.

LEGGI ANCHE>>>Alena Seredova, il look per dormire fa discutere, che ne dite?-FOTO

Michela Persico avanti e indietro tra Francia e Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Nicole Minetti sul letto di casa in intimo con posa provocante, che bambola – FOTO

La bellissima conduttrice continua a muoversi per lavoro dall’Italia alla Francia, dove al momento risiede con il compagno Daniele Rugani e il figlio Tommaso. Lo spostamento in Francia è dovuto alla nuova squadra in cui gioca Rugani, il Rennes. Pertanto non c’era altra scelta che trasferirsi direttamente lì come capita spesso in questo ambiente. La Persico si è sempre dimostrata pronta ad affrontare l’avventura con il compagno e il bimbo appena nato, ma non ha mai nemmeno negato che l’Italia le manca.

Ha sempre anche dichiarato che a Maggio la famiglia avrebbe fatto ritorno in patria, una volta finito il campionato. Oltretutto la Persico ha ribadito più volte che Rugani ha ancora un contratto con la Juventus fino al 2024, quindi tutto è possibile. Intanto a lei tocca fare avanti e indietro tra Italia e Francia per i vari impegni televisivi, una volta a Detto Fatto poi a Tiki Taka, insomma l’agenda è piena. E non nasconde che le fa piacere ogni volta tornare nella sua amata Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Anche i suoi fan sono sempre contenti di rivederla in televisione e seguirla, sono infatti 647mila i follower sul suo profilo Instagram. La conduttrice è molto richiesta anche per molti spot, infatti prima di partire per la Francia aveva girato la pubblicità del nuovo Motorola. D’altronde è bella e anche preparata, sa parlare bene ed è molto sciolta e disinvolta davanti alla telecamera.