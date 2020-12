Laura Torrisi una leonessa di prima mattina, che schianto-FOTO

La Torrisi condivide uno scatto in cui appare bellissima con una capigliatura molto ribelle, sembra una leonessa sexy

Laura Torrisi sempre più bella anche la mattina presto con i capelli da leonessa sexy. L’attrice ha da poco festeggiato il compleanno della piccola Martina, la figlia avuta dalla relazione con Leonardo Pieraccioni. Per l’occasione la bambina ha chiesto una torta molto particolare. A due piani uno piccolo e uno grande con un fiocco in cima e i colori sono bianc, nero e rosa.

Laura Torrisi nella pubblicità di Curtiriso che bomba di sensualità

La Torrisi è la testimonial del marchio Curtiriso, si è quindi trasformata in contadina per interpretare il suo ruolo. Se tutte le contadine fossero così. L’attrice lo aveva comunicato a fine novembre con un post:“Ciao a tutti!!!Ricordate il mio post di qualche giorno fa? Beh, adesso posso proprio dirvelo! Sono la nuova testimonial del marchio Curtiriso. Per l’occasione mi sono trasformata in…mondina e non solo! To be continued…in tv e sulle mie pagine social”. La bella attrice però appare anche come testimonial della linea di gioielli Etrusca.

Bellissima con indosso questi meravigliosi capolavori made in Italy, lei è in grado di far apparire qualsiasi cosa che indossi stupenda. La bella attrice e modella ha molteplici talenti, lo ha dimostrato anche nella partecipazione ad Amici celebrities quando ha dato prova di avere una bellissima voce e anche una bella potenza sonora. Attrice, modella, cantante, mamma, contandina, sa fare tutto la Torrisi è la donna perfetta. Eppure ad oggi è nuovamente single, dopo la fine della storia con Luca Betty, pilota di rally.

I due sembravano molto innamorati e progettavano un matrimonio e una famiglia ma qualcosa è successo ed è finita. Questo accadeva nel 2017, da allora non si è più saputo nulla di certo sulle situazione sentimentale di Laura. Correvano voci che potesse avere un flirt con il cantante Aiello ma non è mai stato confermato nulla e non sono apparse mai foto insieme.