Loredana Lecciso vuole lasciare Al Bano, a Cellino è il panico

Loredana Lecciso e quella provocazione di lasciare Al Bano. La frecciatina è tutta per la sua ex ingombrante, Romina Power

Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power, un triangolo amoroso che forse mai finirà. Le loro vicende familiari e amorose tengono banco ormai da anni e tra notizie vere o presunte si alimenta un gossip che non ha fine.

Spesso si è parlato di intromissioni di Romina nella nuova vita del suo ex marito Al Bano e di non poche tensioni tra le due donne della sua vita. Del resto è risaputo che tra Romina e Loredana non corra buon sangue. La Lecciso vorrebbe solo vivere la sua vita con la sua famiglia, nient’altro. A lei questa famiglia molto allargata e piena di legami con il passato non piace.

È stata proprio lei a rivelarlo in una intervista, specificando come dalla sua esperienza, è portata a dire che la famiglia tradizionale è molto meglio. “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale”.

Parole che non lasciano dubbi. Lei stesso dice che è anacronistico ammetterlo nel 2020 ma la sua esperienza è emblematica.

Loredana Lecciso e la provocazione di lasciare Al Bano

Loredana Lecciso è sempre stata una donna tutta d’un pezzo, una che non sempre si è espressa in pubblico sui quello che pensava, anche quando i fatti le davano ragione. Donna posata e a modo che ha preferito tacere.

Da circa un anno con Al bano hanno ritrovato la serenità nella loro Cellino San Marco, a partire dal primo lockdown nonostante la presenza sempre ingombrante di Romina in Puglia. E proprio verso di lei è andato uno dei pochi affronti che la Lecciso le ha lanciato pubblicamente parlando proprio di questa difficoltà a gestire una famiglia allargata.

Loredana alla cantante aveva chiesto di mettersi da parte e di lasciare il suo ex “in pace”. “Le ex mogli dovrebbero fare un passo indietro e ridimensionarsi, Romina se n’è andata e lo ha lasciato con gli psicofarmaci! E dai! Di che stiamo a parlare?!” aveva tuonato la Lecciso senza peli sulla lingua.

Troppo facile per lei fare avanti e indietro. E così ha lanciato la provocazione: “Allora anche io posso lasciarlo e tornare dopo 15 anni e vedere se posso riprendermelo”.