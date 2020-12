Milena Vukotic: “Io e mio marito ci amiamo ma viviamo separati”

La celebre attrice ha raccontato durante un’intervista a “Oggi è un altro giorno” la sua storia d’amore e il segreto per farla durare negli anni.

Milena Vukotic oggi è stata ospite nel salotto di Serena Bortone e ha raccontato la storia d’amore che insieme al marito Alfredo Baldi. L’uomo è un noto critico cinematografico e storico del cinema, docente dell’Università Sapienza.

Milena e Alfredo hanno 8 anni di differenza, lui è più giovane di lei e si sono conosciuti quando l’attrice aveva 60 anni.

La celebre moglie di Fantozzi aveva dichiarato qualche tempo fa da Caterino Balivo, quando era ospite del programma di Rai Uno ‘Vieni da me‘ ,che a legarla ad Alfredo è un sentimento fortissimo: “Se sono innamorata di lui? Non è possibile non esserlo”, aveva dichiarato.

Anche nella puntata di ‘Oggi è un altro giorno‘ ha rimarcato il suo amore per il critico del cinema: “L’ho conosciuto quando avevo 60 anni. Mi ha conquistato la sua anima e poi il fatto che io e lui parliamo la stessa lingua. Ci siamo ritrovati in questo senso”.

Milena Vukotic e la ricetta del suo amore

I due pur amandosi alla follia hanno fatto una scelta inconsueta: hanno deciso di mantenere i loro spazi vivendo in due abitazioni vicine ma differenti.

“Viviamo in due case separate, abbiamo due entrate e due appartamenti separati ma andiamo l’uno dall’altro attraverso un balconcino. C’era questa possibilità e abbiamo deciso di affrontarla. Credo che sia una scelta molto felice”.

Una decisione che sicuramente desta stupore ma che permette loro di vivere un grande amore senza intaccare la libertà altrui: “È una cosa molto civile, a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi”.

Un amore che ha ringiovanito la famosissima attrice e con cui può condividere la sua vita e la sua più grande passione che è il teatro.