La conduttrice Alessia Marcuzzi sfila alla moda con un vestito in pelle, aderente e colorato di rosso “fuoco” di passione: stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La soubrette e diva della Mediaset, Alessia Marcuzzi ha deliziato tutti i suoi follower di Instagram con una sfilata da sogno, dedicata al programma de Le Iene. Ultimamente è un periodo di “riprese” da un punto di vista professionale, ma anche personale per l’ex modella capitolina, che ha messo definitivamente alle spalle, il periodo no.

La vita di Alessia ad un certo punto ha cambiato volto, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. Doppio test di tampone per lei, ma di certezze di uscire dal tunnel oscuro del male neanche l’ombra. Qualche giorno dopo, il secondo tampone che rileva la negatività molecolare della Marcuzzi schiarisce la giornata dei follower. Ed ecco che Alessia torna a gioire e sorridere a modo suo, davanti ai telespettatori della Mediaset

LEGGI ANCHE —-> Federica Pacela, reggiseno e perizoma allo specchio: fondoschiena da urlo – FOTO

Alessia Marcuzzi, le telecamere sono tutte per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE —–> Valentina Ferragni, la FOTO con la persona più importante

Dalla ripresa definitiva post-coronavirus, la conduttrice romana, Alessia Marcuzzi non ha più conosciuto ombre sul suo cammino di vita. La felicità dell’esito del tampone si è riversata anche in campo lavorativo, dove è tornata a splendere come il sole a mezzogiorno e con la sua verve di bionda scatenata.

I colleghi di lavoro restano sorpresi dal ritorno al top, ai posti di comando di Alessia e ne approfittano condividendo con lei questa gioia. Il video che nelle ultime ore gira sulla pagina Instagram della Marcuzzi sta diventando alquanto virale e mette in risalto le forme e un’eleganza sublime per l’ex conduttrice del Grande Fratello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Vestito rosso fuoco molto aderente e tacchi a spillo che si uniformano all’outfit che ha fatto sognare un intero popolo. Alessia Marcuzzi è davvero una donna sexy e incantevole, mentre si cimenta in alcune prove dell’ultima ora, con l’obiettivo di regalare altre imperidibili emozioni al pubblico serale della Mediaset. E voi, invece siete pronti per assistere ad un’altra “passerella” internazionale? Mettetevi comodi