Barbara D’Urso non le ha mandate a dire ad alcuni ragazzi apparsi in collegamento a Pomeriggio 5 senza mascherina

In questi giorni gli assembramenti causati dalla riapertura di negozi e comuni sono al centro della discussione pubblica. Barbara D’Urso durante Pomeriggio 5 ha voluto trattare l’argomento e lo ha fatto insieme alla sua inviata, in collegamento dal centro di Milano. Mentre si discute e si fa il sunto della situazione, il servizio viene interrotto da un gruppo di ragazzini ed è proprio a uno di loro che la conduttrice si rivolge bruscamente.

Ragazzo senza mascherina, Barbara D’Urso: “Rispettate gli altri!”

Come spesso accade nelle trasmissioni televisive e nei loro servizi, il gruppo di ragazzi si è fermato attirato dalla giornalista e dalle telecamere. A questo punto sono iniziati i saluti e le risatine, ma l’occhio di Barbara D’Urso è caduto in particolare su uno di loro che si mostrava senza mascherina. La conduttrice non ha potuto tacere dinnanzi a quest’immagine e si è rivolta proprio a lui in modo diretto. “Devi mettere la mascherina! Se torni a casa potresti contagiare i tuoi cari“, ha sottolineato.

Un rimprovero che non viene considerato e proprio questo atteggiamento porta Barbara su tutte le furie. “Dovete rispettare gli altri e i vostri genitori!” -ha ribadito- “Non vi auguro di essere positivi, ma se lo foste potreste essere contagiosi“. La conduttrice ha sottolineato quello che dovrebbe essere ad oggi un concetto totalmente compreso ma che sembra non entrare in testa ad alcune persone.

Barbara ci ha tenuto a sottolineare un messaggio importante. Utilizzare la mascherina non è solo un atto di protezione nei confronti della propria persona, ma anche e soprattutto di quelle più fragili e a rischio.