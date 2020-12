Ambra Lombardo, bellezza strabiliante | Uno spettacolo – FOTO

Ambra Lombardo ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram incantando i suoi fan sul social network

Ambra Lombardo è sempre più affascinante. La quasi 35enne non è solo un’insegnante di lettere e filosofia in un liceo di Milano, ma anche un volto noto sia un televisione che sui social network. Infatti la donna, originaria di Modica, in provincia di Ragusa, ha partecipato a Miss Italia 2004 classificandosi seconda, alle spalle di Cristina Chiabotto.

Inoltre è stata anche una delle concorrenti del Grande Fratello 16, edizione condotta da Barbara D’Urso. Anche sui social network Ambra sta riscuotendo un successo notevole.

Ambra Lombardo, fascino indiscutibile | FOTO una più bella dell’altra