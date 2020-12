Floriana Messina, il top bianco scende, sotto il nulla: un sogno – FOTO

L’ex gieffina del Grande Fratello, Floriana Messina pubblica una foto “illegale” su Instagram. Sul letto è una “bomba” di sensualità: da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Il sogno di tutti i follower che si sono collegati quest’oggi sui social network ha un solo nome e cognome: Floriana Messina. Classe ’89 e di origini potentine, Floriana vanta già una buona “fetta” di pubblico e ad oggi son finiti gli aggettivi per descrivere le sua straordinaria bellezza. La soubrette ex “gieffina” del Grande Fratello ha sistemato alcuni dettagli con qualche brand alla moda e ha posato in maniera “prepotente” e affascinante per uno spot su “AD Arredamenti”.

Sempre devastante e con un fascino sopra le righe ha dimostrato in più di un’occasione, di avere il coltello dalla parte del manico. Lo fa in tutte le cose, dalle sue candidature televisive alla privacy in generale. Tutti gli uomini che scelgono di stare con lei devono sottostare ai suoi atteggiamenti vivaci e talvolta irriverenti. Anche per questo Floriana, nella vita privata è sempre stata un pò solitaria, anche se con una certezza assoluta che non può essere cancellata: andiamola a scoprire

LEGGI ANCHE —–> Sabrina Salerno, sul divano con gli occhi “dorati”: sguardo profondo – FOTO

Floriana Messina, balza come un “felino” sul letto: stratosferica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

LEGGI ANCHE —–> Annalisa bellissima con una camicetta trasparente, ma lo sguardo è perso

Da quando Floriana Messina ha messo piede nel mondo dello spettacolo si è sempre distinta con la sua attitudine “impertinente”, ma con una sicurezza in più nel suo inimitabile repertorio, che sin dal principio affascina il popolo di Instagram.

Si tratta di una bellezza spropositata, che scavalca ogni angolo di difficoltà caratteriale della giovanissima “seduttrice per antonomasia”. Come se non bastasse, dietro a questa grande peculiarità esiste un modello di donna intraprendente, che ha idee ben chiare e precise sulle scelte di vita.

Inoltre Floriana è molto seguita sui social, dall’alto degli oltre 700 mila follower. Il profilo Instagram è riempito di ritratti fotografici da “svenire”. Che sia nelle vesti di conduttrice sportiva, oppure in tenuta da casa, la giornalista colombiana non perde un attimo di vista la parte migliore di sè: l’estetica.

Autrice di ritocchi formosi all’avanguardia, la Messina ha sempre esaltato questo aspetto propositivo del suo corpo. Questa volta a fare la differenza, però non è il “classico” seno straripante, ma una diva ornata di un top bianco e attraente che scende da un lato della spalla e un “senza veli” nei “distretti” intimi che non lascia spazio alle parole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Un vero e proprio turbine in tempesta la nostra Floriana, sempre più incandescente e vivace come un “felino” pronto a graffiare con la sua “illegale” bellezza