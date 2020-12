L’Eredità, Cannoletta si conferma campione: il doppio colpo di scena

Proseguono le avventure del super campione de ‘L’Eredità’, Massimo Cannoletta: il divulgatore culturale leccese è ormai una star

E’ diventato una autentica star del web e non solo, colui che già da diverse settimane è il campione de ‘L’Eredità’. Massimo Cannoletta, divulgatore culturale pugliese di 46 anni, ha conquistato tutti non soltanto per la sua abilità nel popolare gioco a quiz di Rai Uno, ma anche per il suo carattere mite. Ha già fatto storia la sua scelta, di alcune puntate fa, di ‘ritirarsi’ spontaneamente per lasciare spazio ad altri concorrenti, salvo poi essere riammesso dalla produzione, che ne ha apprezzato il fair play e la sportività.

L’Eredità, Massimo Cannoletta ancora campione: cos’è successo nell’ultima puntata

L’uomo, anche nella puntata di ieri sera, è riuscito a riconfermarsi campione, anche se in maniera davvero rocambolesca. Infatti, nel ‘triello’, ha sfruttato il doppio errore dei suoi avversari per vincere e accedere al gioco finale della ‘Ghigliottina’. Un vero e proprio colpo di fortuna, ma, come spiegato in diretta dal conduttore Flavio Insinna, anche questo fa parte del gioco.

Arrivato alla Ghigliottina, Cannoletta aveva una ‘dote’ di 230mila euro che poi non è riuscito a confermare. Ad ogni modo, avrebbe potuto avere la possibilità di vincere 57.500 euro, aggiungendoli al già ricchissimo montepremi che si è assicurato. Ma non è riuscito ad indovinare la parola fatidica. E così, questa sera riproverà nuovamente l’assalto per confermarsi ancora campione e portare a casa un’altra cospicua vincita.