Maria Grazia Cucinotta, curve rotonde e fisico perfetto anni ’90: che ricordi – VIDEO

Un ricordo senza tempo per l’attrice Maria Grazia Cucinotta, bellezza anni ’90 con fisico da modella e curve rotonde in vista

L’attrice e produttrice cinematografica anni 90′, Maria Grazia Cucinotta lancia sui social un video “strappalacrime” del suo incantevole fascino di un tempo. Non è che sia poi tramontata al giorno d’oggi, una bellezza e una signorilità certamente più “mature”, ma che i telespettatori hanno apprezzato alla medesima maniera.

E’ giunta in tv al fianco del grande showman, Massimo Troisi. Durante le riprese della commedia cinematografica de “Il Postino” occupava il ruolo di partner dell’attore napoletano. Da quel momento in poi, la carriera di Maria Grazia è stata una discesa tutt’altro che ripida e irta di ostacoli.

Il punto più alto della gloria è stato raggiunto durante la partecipazione a Miss Italia 1987, che ha catturato l’attenzione di grandi artisti dell’epoca come Renzo Arbore. Quest’ultimo l’ha portata con sè ad “Indietro Tutta!”, trasmissione popolare settimanale, che ha fatto innamorare un intero Paese

Maria Grazia Cucinotta, il vestitino striminzito esalta forme e abbronzatura

La bellissima e incantevole Maria Grazia Cucinotta sarà ricordata per sempre dagli appassionati del grande spettacolo per i suoi riti sotto le stelle. La carriera dell’attrice ha avuto un seguito, andato via via evolvendosi e che l’ha vista recitare in diverse occasioni al fianco dei più grandi interpreti dell’epoca.

In queste ore, in attesa di un nuovo ruolo in tv, Maria Grazia ha speso il suo tempo in “seno” ai ricordi più belli trascorsi durante i fatidici anni 90′. Al tempo era appena reduce dall’esperienza di Miss Italia, nonchè già alle prese con ruoli di grande prestigio, in mondovisione.

Uno fra i tanti è quello di “valletta” televisiva nel varietà satirico, condotto da Andrea Brambilla e Nino Formicola, in arte “Zuzzurro&Gaspare”. Si tratta del cosiddetto “TG delle vacanze”, dove l’ex modella siciliana vantava già di una bellezza stratosferica, condita da un fisico a dir poco perfetto e un repertorio di curve rotonde, mozzafiato.

Un sogno per i follower dell’attrice, che sperano di vivere presto questi momenti felici e mettere da parte il male che ci costringe a restare distanti