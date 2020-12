Bianca Atzei in mini abito animalier. Che outfit graffiante – FOTO

Bianca Atzei lancia un messaggio speciale di Natale e sceglie per l’occasione un outfit aggresive che le dona particolarmente. Magnifica.

In posa, davanti l’albero addobbato a festa, Bianca Atzei lancia ai suoi follower un tenero messaggio di Natale e per l’occasione sceglie un outfit azzeccato per la sua figura slanciata e molto asciutta. Un mini dress animalier con lo sfondo rosso – a tema festività – e a maniche lunghe. Nessuna scollatura per la cantante per compensare l’abito molto corto e le gambe a vista anche se – purtroppo – non si riesce a scorgere molto dallo scatto che qualcuno ha fatto per la splendida Bianca. Il viso è truccato, ma basta davvero poco per abbellire il viso della Atzei, non ne avrebbe bisogno: infatti il semplice rossetto, eyeliner e mascara la rendono divina. Quest’anno sarà un Natale sicuramente diverso dal solito. Il Tempo con le persone che amiamo sarà ancora più speciale scrive la Atzei sul profilo Instagram. Pioggia di like sul profilo della cantante.

Bianca Atzei in intimo sul divano, pazzesca

