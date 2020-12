Un regalo molto utile e sempre bello sono gli auricolari Bluetooth, comodi da indossare e da conservare, scopriamo di più

Gli auricolari si sa sono un regalo sempre utile, ahimè si rompono spesso o si perdono. Ad oggi vanno moltissimo quelli Bluetooth che si possono comodamente collegare tramite il proprio smartphone e quindi ascoltare la propria musica. Esistono tantissime varianti delle cuffie ma oggi vi vorrei parlare di un paio molto belle ed economiche.

Cuffie Bluetooth Moosen senza fili e alla moda su Amazon

Le cuffie che vorrei proporvi oggi come regalo perfetto per natale, sia per un amico che per un parente, sono della marca Moosen e hanno molte qualità interessanti che vale la pena approfondire. Intanto sono impermeabili, senza fili, sono conservate in una mini custodia pratica e comoda fornita di ricarica portatile. Sono munite di un ottimo microfono e controllo touch che prevede sei funzioni. Power on/off, Play/Pause, Hang on/up (tasto chiamate), Next/lust track, Siri e LCD Display. Il colore al momento è solo nero. Sono piccole pertanto si inseriscono bene nell’orecchio senza il rischio che si sfilino.

Questo ci permette di allenarci senza fastidi, correre comodamente ascoltato la musica che ci piace, lavorare, parlare al telefono e fare moltissime attività. Questo magnifico prodotto si può trovare su Amazon a un prezzo interessante proprio in occasione del natale. Il prezzo infatti è 18,61 euro anziché 27,99 euro. Disponibile anche la confezione regalo inclusa. Un regalo che sarà sicuramente apprezzato e gradito per chi lo riceverà e a buon prezzo per chi deve acquistarlo.

Inoltre su Amazon è possibile per questo prodotto acquistare a doli 2,79 euro una protezione aggiuntiva contro i danni accidentali o i guasti meccanici ed elettrici. Bisogna affrettarsi perché l’offerta scade tra 8 giorni e a natale manca poco, quindi scegliete il regalo perfetto e utile per i vostri amici e parenti.