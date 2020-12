Bollettino del 17 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, giovedì 17 dicembre, ha reso noti i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha pubblicato il bollettino sull’epidemia da Covid-19. Stando ai dati odierni, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.906.377, ossia 18.236 unità in più rispetto a ieri. Prosegue il calo dei i soggetti attualmente positivi che ammontano a 635.343, (-10.363), così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 2.855 in totale e 71 in meno. I guariti salgono a 1.203.814 (+27.913). Purtroppo si aggrava ancora il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza con 683 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 67.220.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha segnalato l’eliminazione di 2 casi positivi dei giorni precedenti poiché duplicati. Anche l’Emilia Romagna ha eliminato 1 caso dei giorni passati, in quanto giudicati non casi Covid-19. La Campania, infine, ha comunicato di non avere al momento la possibilità di trasmettere i dati sui nuovi ingressi quotidiani in terapia intensiva.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 16 dicembre

Stando alla tabella sanitaria del Ministero della Salute, divulgata ieri, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 1.888.144. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 645.706, così come i ricoveri in terapia intensiva: 2.926 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 1.175.901. Nelle ultime 24 ore si erano registrati 680 decessi che portavano il bilancio totale delle vittime a 66.537.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava di aver sottratto 2 casi positivi dei giorni precedenti in seguito ad un ricalcolo. Anche l’Emilia Romagna eliminava 2 casi dei giorni passati, in quanto giudicati non casi Covid-19. La Campania, infine, segnalava di non avere al momento la possibilità di riportare i nuovi ingressi quotidiani in terapia intensiva.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 15 dicembre

Il Ministero della Salute nella giornata di martedì ha pubblicato l’aggiornamento sull’epidemia da Covid-19. Stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio era salito a 1.870.576. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi che ammontavano a 667.303, così come i ricoveri in terapia intensiva: 3.003 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 1.137.416. Si aggravava ancora il bilancio delle vittime nel nostro Paese che hanno portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 65.857.

La Regione Campania, si leggeva nelle note, comunicava che non aveva a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in terapia intensiva. La Regione Emilia Romagna segnalava, invece, l’eliminazione di 5 casi dei giorni passati, in quanto giudicati non casi Covid-19.

Natale, lockdown durante le festività: le date al vaglio del Governo

Lockdown dal 24 al 27 dicembre, e poi di nuovo dal 31 dicembre al 3 gennaio. Si tratterebbe quindi di 8 giorni divisi in cui potrebbe essere istituita per l’intero territorio nazionale la zona rossa con tutte le misure che ne conseguono. Nessuno spostamento, se non per comprovate esigenze e chiusura totale di tutte le attività commerciali. Consentiti solo asporto e consegna a domicilio. Attività fisica sì, ma da soli. Passeggiate ammesse ma solo in prossimità della propria abitazione.

A tale possibilità, come riporta Leggo, si affianca quella meno rigida la quale prevedrebbe di lasciare aperti almeno i negozi in tutti i prefestivi. Una linea, quella morbida, che parrebbe di maggior gradimento all’Esecutivo sostenuto sia da Italia dei Valori che dal Movimento cinque stelle. Entrambi i partiti sarebbero più orientati per un allentamento.

Ma i numeri non sono clementi, i dati di ieri parlano chiaro ancora troppi contagi e troppi decessi. Ad essere temuta, quindi, una terza ondata che stroncherebbe senza deroghe il Paese.

Coronavirus, Burioni: “Vaccino Moderna? Risultati entusiasmanti”

Il professor Roberto Burioni si è espresso in merito a quelle che sarebbero le evidenze scientifiche relative al nuovo vaccino della Moderna. Risultati sorprendenti, avrebbe commentato che potrebbero portare ad una vera svolta. Stando a quanto emerge dai dati, pare che già la prima dose abbia effetti incoraggianti riuscendo a diminuire l’infezione asintomatica. Va da se che con la seconda, sarebbe molto probabile ottenere l’immunità divenendo quindi sempre più difficile per il virus diffondersi.

Un segnale importante, dunque, ha chiosato Burioni per cui ora la priorità resta quella di stabilire se il vaccino sia sicuro e che i suoi effetti siano realmente così efficaci. L’importante è che il vaccino ora venga somministrato perché non c’è più tempo da perdere.