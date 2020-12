Amadeus, i motivi del divorzio da Marisa Di Martino: c’entra Giovanna?

Amadeus, felicemente sposato con Giovanna Civitillo, ha già alle spalle un matrimonio fallito: quello con Marisa Di Martino. Scopriamo i motivi della rottura fra i due

Prima di sposare la splendida Giovanna Civitillo, Amadeus aveva già alle spalle un matrimonio fallito: quello con Marisa Di Martino. I due, che furono sposati per ben quattordici anni, ebbero anche una figlia insieme. Della loro separazione, tuttavia, il noto conduttore di Rai 1 ha sempre parlato poco. Era il 2003 quando, nel cast de L’Eredità, entrava la ballerina Giovanna, ma la loro frequentazione iniziò solo nel 2007: lo stesso anno in cui Amadeus divorziò dall’ormai ex moglie.

Che la bella collega di lavoro, ed attuale compagna, abbia contribuito alla fine del suo primo matrimonio?

Amadeus: i motivi della separazione da Marisa Di Martino