Lucilla Agosti, vestito cortissimo: lo stacco di coscia è impressionante | FOTO

Lucilla Agosti sfodera tutto il suo sex appeal nell’ultimo scatto di Instagram: il vestito è un’esplosione di luce, lo stacco di coscia lascia i fan senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

“Qualcosa che brilla, per fare la stupidina“, scrive Lucilla Agosti nella didascalia del suo ultimo post Instagram. E la conduttrice, come dimostra anche lo scatto, brilla davvero.

Il vestino cortissimo color argento è un’esplosione di brio, mentre il tacco vertiginoso contribuisce ad esaltare la gamba, quasi del tutto scoperta.

Lo stacco di coscia della Agosti impressiona i fan, che rimangono folgorati.

“Spaziale“, “Che gambe!“, è quanto si legge nei commenti degli utenti.

Lucilla Agosti: biografia e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Nata a Milano nel 1978, Lucilla Agosti è un’affermata conduttrice radiofonica. La sua carriera annovera molteplici esperienze televisive, tra cui quella di attrice. Da CentoVetrine, produzione per la quale ha recitato nell’anno 2003/2004, a Distretto di Polizia (2010-1012).

Parallelamente alle fiction televisive, Lucilla ha ottenuto diversi ruoli anche nell’ambito del cinema. Il pubblico l’ha apprezzata in pellicole quali Il mercante di pietre e Il seme della discordia, oltre che in svariati cortometraggi. Il vero successo della Agosti, tuttavia, si lega alle esperienze in qualità di conduttrice.

Nel 2008, l’attrice si è lanciata nella conduzione del DopoFestival di Sanremo, e l’anno seguente ha presentato il talent show Italian Academy 2, in onda su Rai 2, ed interamente incentrato sulla danza. Nel 2012, Lucilla è stata apprezzata dai telespettatori anche in veste di opinionista, nell’ambito della trasmissione L’Isola dei Famosi. Successivamente, nel 2013, la presentatrice ha condotto, assieme a Jane Alexander, la settima stagione di Mistero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Dal 2014, la Agosti è conduttrice radiofonica di R101. Il suo successo nel lavoro è parallelamente anche un successo nella vita. Lucilla è infatti legata al suo Andrea Romiti, dal quale ha avuto tre splendidi figli.